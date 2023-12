Sia Partners, cabinet de conseil en management basé en France, a décroché un contrat de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) suite à un appel d’offres international.

Le contrat, d’une valeur de 18,4 millions de dinars, est financé par l’Agence Française de Développement (AFD). Il concerne des études, la production, les tests en usine, la fourniture (incluant les équipements de sécurité, le génie civil, le transport), l’installation, les tests et la mise en service de lignes de haute tension aériennes à Skhira et Bouficha.

Fondé en 1999, Sia Partners est une figure de proue dans le secteur du conseil en management en France, traitant des problématiques pour les clients du secteur public et privé, notamment des entreprises de taille intermédiaire et presque toutes celles du CAC 40. Sia Partners est également membre de plusieurs groupes de réflexion et associations professionnelles, comme Synthec Conseil, l’Institut de l’Entreprise et l’Institut Montaigne.

