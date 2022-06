L’AFD scrute la situation et les perspectives de développement de l’inclusion financière en Tunisie

Le 15 juin 2022 s’est tenu un événement sur l’état des lieux de la « Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF), organisé par l’Agence française de développement (AFD), sous l’égide du ministère des Finances, en partenariat avec la Banque centrale de Tunisie, la Caisse des dépôts et consignations, l’Autorité de contrôle de la microfinance, le Comité général des assurances et l’Observatoire de l’inclusion financière.

Cet événement a permis de réaliser un diagnostic à mi-parcours de la SNIF et de ses réalisations, d’identifier les enjeux actuels sur l’inclusion financière en Tunisie et d’ouvrir des pistes de réflexion pour la poursuite de cette stratégie. Il sera suivi dans les semaines à venir par une série de tables rondes sur les thématiques clés du secteur de l’inclusion financière : le refinancement des institutions de microfinance, l’épargne et l’intermédiation bancaire, la finance digitale, l’assurance inclusive, la réorganisation des associations de microcrédits, le renforcement de l’Association Professionnelle des Institutions de Microfinance ainsi que le pilotage et la supervision de l’inclusion financière.

Ces ateliers participatifs, qui réuniront les acteurs publics et privés de l’écosystème de l’inclusion, seront suivis d’un événement de restitution visant à dégager une feuille de route sur les différents axes de la SNIF.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un prêt de politique publique de 150 M€ signé en 2020 entre la République tunisienne et l’AFD, dont l’un des volets est dédié à l’inclusion financière, secteur sur lequel l’AFD est très engagée, aux côtés des autorités tunisiennes, des banques, et des institutions de microfinance depuis 2011.

Ce projet vise à appuyer des réformes socio-économiques en Tunisie pour une croissance durable créatrice d’emplois permettant d’améliorer les conditions de vie des populations.

Le programme d’accompagnement, mis en œuvre par Horus, Grant Thornton et Amef Consulting, comprend plusieurs composantes, dont un état des lieux sur la SNIF, suivi d’ateliers de réflexion sur les principales thématiques, l’accompagnement de certains régulateurs et superviseurs du secteur (ACM et CGA) ainsi que des formations dédiées aux acteurs de l’inclusion financière.

A propos de l’Agence Française de Développement (AFD)

Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer.

Intervenant dans de nombreux secteurs – financier, énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation -, l’AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun.

Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD).

Les équipes de l’AFD sont engagées dans plus de 4 000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. En 2020, l’AFD a engagé 12,1 milliards d’euros au financement de ces projets.

A propos de l’assistance technique

L’alliance de trois sociétés de conseil permet de mobiliser des experts tunisiens et internationaux de haut niveau, capables de contribuer à chaque chantier identifié, y compris de consultants disposant d’une expérience dans des travaux avec les autorités de tutelle et de régulation du secteur financier en Tunisie.

Spécialiste en conseil et assistance technique auprès d’un large panel d’acteurs depuis plus de 30 ans, HORUS Development Finance est spécialiste du financement du développement et intervient sur tous les domaines clé de l’inclusion financière : accès aux services financiers, microfinance, finance digitale, financement des PME, TPE, MPME, finance rurale et agricole.

AMEF Consulting est un cabinet tunisien de conseil en stratégie et management spécialisé dans le secteur de la finance et orienté vers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Depuis 12 ans, AMEF Consulting accompagne ses clients, principalement des institutions et organisations financières, dans la réussite de leurs projets stratégiques, de développement et d’organisation.

Grant Thornton Tunisie (GTT) est un cabinet membre de Grant Thornton International Ltd. Le cabinet appuie les organisations du secteur public et privé avec des services de conseil, d’audit et de fiscalité et possède une forte expérience des questions liées à la gouvernance des institutions en charge des politiques de développement et de la supervision du secteur financier.