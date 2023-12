Une nouvelle plateforme numérique, dédiée à la centralisation et la diffusion des données scientifiques sur la biodiversité en Tunisie, vient de voir le jour. Il s’agit de la plateforme ” Natura’dex “.

Cette plateforme, conçue et mise en place par l’Association tunisienne de la vie sauvage (ATVS), vise à faciliter aux étudiants, chercheurs, et même aux citoyens l’accès aux données et connaissances scientifiques, liées à la biodiversité en Tunisie.

Natura’dex regroupe, actuellement, l’ensemble des données collectées par l’ATVS, au cours des cinq dernières années, spécifiquement dans le gouvernorat de Beja, et elle sera alimentée progressivement, pour centraliser toutes les informations scientifiques sur la richesse de la biodiversité dans les différentes régions du pays.

Il importe de noter que ladite plateforme s’inscrit dans le cadre du projet ” Conserver la biodiversité dulcicole d’Oued Maden à travers une cogestion locale- Tunisie “, (COBIOM), lequel s’attèle à étudier l’impact du barrage et à évaluer les menaces engendrées par les infrastructures du barrage et par les activités anthropiques sur la biodiversité et l’écosystème.