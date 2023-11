Les membres de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) ont entamé jeudi matin l’examen du budget du ministère des affaires culturelles pour l’année 2024. Le budget est fixé aux alentours de 414.3 millions de dinars contre 395 millions de dinars en 2023 soit une hausse de près de 19.3 millions de dinars.

Le budget du ministère des affaires culturelles représente 0.69 pour cent du budget global réservé aux différents ministères tunisiens et qui est estimé à 59.805 milliards de dinars.

Les dépenses du ministère des affaires culturelles se répartissent en quatre programmes spécifiques : programmes des arts (55,607 mille dinars), programme du livre et de la lecture (32,510 mille dinars), programme de l’action culturelle (70,704 mille dinars) et le programme du patrimoine (78,151 mille dinars) outre les dépenses du programme de pilotage et d’appui (177, 328 mille dinars).