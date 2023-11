La société SMART TUNISIE vient de signer un contrat de partenariat à titre non exclusif avec « SAMSUNG ELECTRONICS », pour distribuer les smartphones et les tablettes de la marque SAMSUNG en Tunisie.

Avec ce nouveau partenariat, SMART TUNISIE renforce sa position dans le marché de la distribution IT et de la téléphonie à travers la représentation de plus de 30 marques internationales.

SMART TUNISIE continue sa stratégie de diversification d’activités et de marques distribuées lui permettant de renforcer sa présence, de s’adapter aux tendances du marché et aux nouvelles demandes des clients et d’offrir un large éventail de produits.