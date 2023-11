Des accords et des mémorandums de coopération portant sur plusieurs secteurs, ont été signés au siège de la Présidence de la République à l’issue des entretiens entre les Présidents Tebboune et Erdogan.

Il s’agit d’un accord de coopération entre l’agence Algérie Presse Service (APS) et l’agence Anadolu, signé par le Directeur général de l’APS, Samir Gaïd et son homologue de l’agence Anadolu, Serdar Karagoz, ainsi que d’un mémorandum d’entente entre l’Agence spatiale algérienne (ASAL) et l’Agence spatiale turque (TUA), avec pour objet, la coopération en matière d’utilisation des sciences, des technologies et d’applications spatiales à des fins pacifiques, signé par le DG de l’ASA, Azzeddine Oussedik et le président de TUA, Yusuf Kiraç.

Au volet économique, un accord commercial d’achat et de vente de gaz liquéfié conclu entre le groupe Sonatrach et la société turque Botas a été signé par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi et le DG de Botas, Abdulvahit Fidan.

Un protocole de coopération dans le domaine des archives a également été signé du côté algérien par le DG par intérim du Centre national des archives, Samy Othmani Merabet et du côté turc par le DG des Archives d’Etat à la Présidence de la République de Turquie, Ugur Unal.