Le troisième round des négociations dans le cadre du Comité intergouvernemental chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin (INC-3), s’est achevé, dimanche 19 novembre 2023, à Nairobi au Kenya, sans consensus sur un traité mondial juridiquement, mais avec un accord sur un point de départ pour les négociations du quatrième round (INC-4), qui aura lieu à Ottawa en avril 2024.

Plus de 1 900 délégués représentant 161 membres, dont l’Union européenne, et plus de 318 organisations ayant le statut d’observateur, entités des Nations Unies, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales, ont participé à ces négociations qui interviennent à quelques semaines du démarrage de la COP 28 sur le climat aux Emirats arabes unis dont l’objectif est de parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

“Les membres du comité ont examiné le projet zéro du Président, procédé à une compilation du texte pour inclure tous les points de vue des membres, préparé un texte validé et fusionné par les Co-facilitateurs et trouvé une voie à suivre pour les questions qui n’avaient pas encore été discutées”, indique le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), dans un communiqué.

Pour parvenir à un accord final en 2024, cinq sessions de négociations ont été identifiées, dont deux se sont déjà tenues. La première a été organisée sous l’égide des Nations unies le 28 novembre 2022 en Uruguay, la seconde s’est tenue du 29m ai au 3 juin 2023 à Paris et a permis d’identifier les éléments principaux à inscrire dans le Traité et la Troisième s’est tenue à Nairobi au Kenya.

Les deux derniers rounds de ces négociations seront organisés, respectivement, à Ottawa en avril 2024 et la phase finale aura lieu en novembre 2024 à Séoul.

Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), seuls 9 % des déchets plastiques ont été recyclés dans le monde et chaque année, 8 millions de tonnes de plastiques finissent dans les océans.