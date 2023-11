Les aléas induits par le changement climatique, les nouvelles technologies et le développement de contenus ont été au centre des débats du deuxième Congrès mondial des médias (CMM), qui se tient à Abu Dhabi, du 14 au 16 novembre 2023.

Les participants à cet évènement, parmi les personnalités les plus influentes du secteur des médias et des technologies de l’information, sont revenus sur le rôle de presse dans l’appui des objectifs de la Conférence des Parties sur le Climat de l’ONU (COP 28), qui sera organisée à Dubai aux Emirats Arabes Unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï.

A l’ouverture de ce conclave, les intervenants ont évoqué les applications interactives des technologies de l’intelligence artificielle et leur impact sur les médias, notamment les technologies d’analyse des données et leur transformation en reportages médiatiques fiables.

Le président exécutif de Dubai Media Incorporated, Mohammed Almulla, a évoqué l’émergence d’une nouvelle branche de média : “le média vert” axé sur le traitement des problèmes environnementaux et la sensibilisation aux enjeux du développement durable.

D’après lui, les Emirats Arabes Unis est un pays qui a accordé un intérêt particulier au développement durable, durant les trois dernières décennies. Le pays a adhéré en 1989 au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en 2005 au Protocole de Kyoto, et en 2015 à l’Accord de Paris sur le climat. Le deuxième Congrès mondial des médias (CMM) accueille, dans sa deuxième édition, 800 professionnels des médias venant de 58 pays.

Trente ateliers sur des thématiques diverses sont au programme de cette manifestation et une plateforme de l’innovation et des start ups est mise en place pour lancer les débats sur les nouveaux médias avec la participation d’experts et d’innovateurs.