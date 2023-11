Plus de 3.000 familles ont bénéficié, au cours de l’année 2023, du programme d’assistance des migrants et des membres de leurs familles vivant en Tunisie, selon un rapport publié par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfant et des Personnes âgées.

Le programme, qui est mis en œuvre par le ministère en coopération avec les structures gouvernementales et non gouvernementales intervenantes au niveau des gouvernorats concernés, vise à faire bénéficier aux enfants des familles de migrants restés dans le pays de l’assistance sociale nécessaire et d’une prise en charge psychologique dans le cadre de la prévention des comportements à risque en plus de mener des campagnes de sensibilisation en faveur des familles de migrants sur l’éducation sociale de leurs enfants, afin d’éviter la délinquance, la criminalité et l’extrémisme outre encourager les migrants à investir et à lancer des projets dans leur pays d’origine.

La mise en œuvre de la première phase de ce programme a débuté dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Sousse et Médenine. La deuxième phase concernera les gouvernorats de Mahdia, Monastir, Kef, Tunis, Ariana, Tataouine, Nabeul, Bizerte et Ben Arous, avec des allocations estimés à 450 mille dinars.