25 sociétés tunisiennes exportatrices et start-ups prennent part au Salon du Commerce intra-africain (Intra-africain Trade Fair), qui se tient du 9 au 15 novembre au Caire (Egypte).

Cette participation tunisienne, organisée à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (Cepex) s’inscrit dans le cadre de la première mission de promotion lancée par ” Equipe d’exportation de Tunisie ” (Tunisia Export Team), laquelle regroupe 22 structures et établissements publics, et s’attèle à encourager les entreprises exportatrices et à impulser les exportations tunisiennes en unifiant les efforts et en concevant des programmes de promotion orientés vers les marchés étrangers.

Ainsi, les sociétés tunisiennes participant à ce salon saisiront cette occasion pour faire connaître les produits tunisiens et établir des relations d’affaires avec des investisseurs étrangers.

Placé sous le signe ” Connecter les marchés africains “, le Salon Intra-africain Trade Fair accueille des représentants de la Zone de libre-échange africaine, ainsi que plus de 1 600 exposants venant de 75 pays, outre la participation de plus de 35 000 personnes, parmi les visiteurs commerciaux