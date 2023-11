Le taux de change du Dinar s’est déprécié de 3,2%, en moyenne, face à l’euro, sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année 2023, contre une appréciation de 1,8%, l’année précédente, a indiqué la Banque centrale de Tunisie, jeudi, dans une note sur les évolutions économiques et monétaires.

Le Dinar s’est, également, déprécié de 1,1%, vis-à-vis du dollar américain, à fin septembre 2023, contre une dépréciation plus marquée de 9,6% à fin septembre 2022.En moyenne mensuelle (en septembre 2023 et comparativement au mois d’août 2023), le taux de change du Dinar s’est apprécié de 0,4% face à l’Euro, et s’est déprécié de 1,5% vis-à-vis du Dollar américain.

Enfin, le taux de change du Dinar s’est déprécié de 4,3% face à l’Euro, en septembre 2023 en comparaison avec le mois de septembre 2022, et s’est apprécié de 3,3% face au Dollar américain.