Face au voile des ténèbres qui couvre, depuis un mois, Gaza, par les bombardements massifs et sans précédent, s’est déclenché en Tunisie un large élan de solidarité populaire mais aussi artistique et culturel. C’est en effet une élite culturelle tunisienne qui s’est dressée d’une seule voix contre les malheurs et les injustices subies par les palestiniens, à travers leurs œuvres et leurs différentes expressions. En effet cet élan de solidarité prend plusieurs formes notamment dans les diverses manifestations aussi bien dans le cinéma, la musique, les arts plastiques, la littérature, etc.

Ainsi, la libraire El Moez et les éditions Apollonia ont lancé une action baptisée “Lire pour la Palestine” qui consiste à soutenir près de 150 étudiants Gazaouis en Tunisie, totalement coupés de leurs familles depuis le 7 octobre dernier.

Ayant pour emblème “Lisons pour la bonne cause”, cette action qui a débuté le 28 octobre et qui sera prolongée jusqu’au 19 novembre prochain consiste à leur verser l’intégralité des recettes du livre “Les étoiles de la colère” d’Abdelaziz Belkhodja, publié en 1999 mais qui demeure d’actualité.

Considéré le plus poignant des romans d’Abdelaziz Belkhodja, ce livre, où l’auteur dénonce la corruption, l’arrogance et l’hypocrisie des gardiens de l’ordre établi, est considérée par la critique littéraire “profondément humaniste, un appel à la raison, à la résistance et à la sauvegarde de la mémoire”.

Ce livre est un hommage à ceux qui résistent à cet ordre profondément matérialiste et nocif qui pose insidieusement sa chape de malheur sur la planète. A travers la saga de deux frères, cet opus de plus de 300 pages est un clin d’œil subtil aux cinquante dernières années du monde arabe, aux défis jamais relevés, à la frilosité des dirigeants et à la grandeur des individus.