Le ministère de l’équipement et de l’habitat a mis en place un plan de travail pour la promotion de construction des logements en Tunisie, se basant sur un ensemble d’axes à caractère législatif et procédural, en plus d’une planification urbaine. Le but est de surmonter les difficultés rencontrées dans ce secteur.

Selon des données fournies par le ministère, le plan de travail sera basé, sur un ensemble de solutions adéquates pour une meilleure gestion des biens fonciers gelés, et une disponibilité de terrains pour la construction des logements.

Le plan proposé concerne également une révision de l’arrêté organisant le fonds de promotion des logements sociaux (FOPROLOS) pour les salariés afin de développer ses interventions selon les changements économiques et sociaux, en plus d’une orientation vers les constructions verticales lors de la révision des plans d’aménagement urbain.

Il s’agit, en outre, d’examiner les mécanismes susceptibles de mieux faire connaitre les différentes interventions du fonds au profit des salariés, en plus d’œuvrer afin de réduire les coûts de construction des logements pour une meilleure adaptation au pouvoir d’achat des catégories à faible revenu en offrant des avantages aux promoteurs immobiliers.

Au cours de ces dernières années, la Tunisie a connu différents problèmes et entraves dans le secteur immobilier à cause de la hausse du coût de construction des habitations en plus des difficultés rencontrées pour l’acquisition d’un crédit logement en raison du taux d’intérêt élevé des crédits bancaires pouvant atteindre 12pc.

Parmi les problèmes susceptibles de compliquer davantage la situation figure notamment la question de l’augmentation, à partir de 2024, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lors de la vente, allant de 13 à 19%.

Cette mesure est considérée, par les professionnels du secteur, comme étant un coup dur infligé au secteur pouvant engendrer une hausse des prix des logements en Tunisie.

Difficultés et problèmes

Evoquant les difficultés et problèmes liés à la disponibilité des terrains d’habitation, le ministère de l’Equipement a notamment affirmé l’incapacité du secteur organisé, à fournir des lots de terrains aménagés pour construction, permettant une adaptation au développement démographique et urbain que connait le pays, au cours de ces deux dernières décennies.

Le département de l’équipement a souligné, en outre, que les instruments de la planification urbaine sont incapables de poursuivre le rythme du développement urbain rapide observé dans diverses villes.

Parmi les autres difficultés figurent la réticence, dans le secteur privé, relative à la réalisation des lotissements en raison de la lenteur des procédures administratives et du coût élevé de l’aménagement. Il s’agit également d’une limite d’intervention imposée aux promoteurs immobiliers privés en matière d’aménagement des terrains pour la réalisation de leurs projets.

Solutions et perceptions

En vue de faciliter les mesures pour l’obtention des logements pour les Tunisiens avec des coûts raisonnables, le ministère de l’équipement a révisé le système FOPROLOS, à travers l’amendement des conditions d’intervention dudit fonds. L’objectif est d’élargir le cercle des bénéficiaires.

Des avantages ont été en effet décidés, permettant notamment aux salariés éligibles à un financement fourni par FOPROLOS d’obtenir un prêt pour l’acquisition d’un lot de terrain et un deuxième prêt pour la construction de maison, tout en prolongeant l’âge limite de remboursement de l’emprunteur à 75 ans.

A rappeler que le ministère de l’équipement a publié le 13 octobre 2023, une décision conjointe avec le ministère des Finances, relative à la fixation des mesures de renonciation par l’Etat aux sommes des excédents contractuels et différés sur les crédits immobiliers obtenus dans le cadre des programmes spéciaux de logement social.