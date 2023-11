Selon les prévisions du projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2024 présenté par le ministre des Finances, Laaziz Faid, l’Algérie peut espérer une croissance économique de 4,2% en 2024, soutenue par plusieurs secteurs d’activités, notamment les services, l’agriculture, le BTPH, et l’industrie. Ces perspectives de croissance sont prévues pour se maintenir, avec 3,9% en 2025 et 4,0% en 2026.

Le secteur des hydrocarbures devrait connaître une augmentation d’environ 1% en 2024, principalement grâce aux exportations de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) avec des taux de croissance respectifs de +0,7%, +1,4% et +1,1%.

Les prix du pétrole brut restent stables, avec un prix de référence fiscal à 60 dollars (USD) et un prix du marché à 70 USD sur la période 2024-2026.

Le commerce extérieur connaîtrait également une amélioration, avec des recettes d’exportations de biens s’élevant à 49,8 milliards de dollars en 2024, 50,3 milliards USD en 2025 et 51,6 milliards USD en 2026. Les importations devraient augmenter pour atteindre 43,5 milliards USD en 2024, 47,4 milliards USD en 2025 et 47,4 milliards USD en 2026.

La balance commerciale devrait être excédentaire, avec des prévisions de 6,3 milliards USD en 2024, 2,9 milliards USD en 2025, et 4,2 milliards USD en 2026.

Le PLF 2024 anticipe une augmentation significative des dépenses budgétaires, passant de 15.275,3 milliards DA en 2024 à 15.900,4 milliards DA en 2025, et 15.705,6 milliards DA en 2026. Les recettes budgétaires devraient également augmenter, atteignant 9.105,3 milliards DA en 2024 et augmentant en moyenne de près de +4,2% entre 2025 et 2026, pour atteindre 9.537,2 milliards DA en 2025 et 9.881,9 milliards DA en 2026.

En ce qui concerne la fiscalité des hydrocarbures, une baisse de 8,9% est prévue en 2024 par rapport à 2023, passant de 3.856,3 milliards DA en 2023 à 3.512,3 milliards DA en 2024, puis 3.520,9 milliards DA en 2025 et 3.563,3 milliards DA en 2026.

(Cours du Dinar Algérien DA en USD : 100 DA=0,74 $ US – à la date du 4/11/2023)