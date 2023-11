Les indicateurs d’activité des sociétés cotées font ressortir, durant les neuf premiers mois de l’année 2023, un revenu global en hausse de 5,7% par rapport à la même période de l’année 2022, pour atteindre 16 milliards de dinars.

Selon une note consacrée aux indices et revenus des sociétés cotées des 9 premiers mois de 2023, publiée par la Bourse de Tunis, 65% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs (soit 46 sur 71), ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à la même période de l’année précédente.

La part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex s’élève à 6,9 milliards de dinars, soit une hausse de 7,3% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Evolution des revenus par secteur

Concernant le secteur bancaire, le produit net bancaire (PNB) cumulé des douze banques cotées a atteint 4 942 MD durant les neuf premiers mois de l’année 2023, contre 4 521 MD sur la même période de l’année 2022, soit une progression de 9,3%.

De son côté, le revenu net provenant du leasing cumulé des sept sociétés de leasing cotées a augmenté de 7,3% durant cette période par rapport à la période similaire en 2022, pour atteindre 382 MD.

Le secteur financier a notamment profité de l’augmentation de l’activité des six compagnies d’assurances cotées qui ont émis des primes pour un montant global de 1 045 MD contre 995 MD, soit une évolution de 5%.

Dans son ensemble, le secteur financier, a progressé de 8,5% durant les neuf premiers mois de l’année 2023, avec un revenu global de 6 398 MD contre 5 895MD durant la même période l’année 2022.

Dans le secteur des “Biens de Consommation”, le revenu global des deux grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding et la SFBT) a progressé de 2,8% pour atteindre 3 641 MD contre 3 543 MD durant la même période de l’année 2022.

Cependant, le chiffre d’affaires global cumulé des quatre concessionnaires automobiles (Hors UADH) a augmenté de 16,0% au 30 septembre 2023, pour se situer à 857 MD contre 739 MD durant la même période de l’exercice 2022.Dans le secteur des “Services aux Consommateurs”, le Chiffre d’Affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse s’est amélioré pour atteindre 1 233 MD, soit une évolution de 7,8%.

En général sept secteurs (sur un total de neuf), ont réalisé des performances positives, les meilleures performances reviennent au secteur de la santé avec 39,6% et au secteur des services aux consommateurs avec 9,3%.

Sur les 12 sous-secteurs (hors médias), neuf ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent aux “voyages et loisirs” avec 22%, suivi par les ” Biens et Services Industriels” avec 10%, et la “Distribution et les Banques” avec chacun une performance de 9,3%.

Evolution des revenus par société

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par TUNINVEST SICAR (+137,4%), UNIMED (+44,7%), SOPAT (+41,1%) et ENNAKL AUTOMOBILES (+33,8%).

Les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par des entreprises qui appartiennent à différents secteurs : ESSOUKNA (-55,2%), SITS (-54,9%), STA (-45,7%) et SOTIPAPIER (-39,9%).

S’agissant de l’évolution des indices, le TUNINDEX, indice de référence de la Bourse de Tunis, a enregistré, au 30 septembre 2023, une progression de 4,30% contre une hausse de 18,12% durant la même période de 2022.

L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une hausse de 2,92% contre une progression de 21,95% durant la même période de l’année 2022.

Six des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du troisième trimestre 2023.

Les meilleures performances ont concerné l’indice des “Services Financiers” (+31,38%) et l’indice des Industrie (+13,13%). En revanche, six indices sectoriels ont enregistré des performances négatives.

L’indice “Produits ménagers et de Soin personnel” a connu la plus forte baisse avec (-11,11%), suivi par l’indice des “Biens de Consommation” (-6,06%).