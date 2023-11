Aujourd’hui, le ciel est parsemé de nuages qui défilent rapidement dans la plupart des régions. Toutefois, ces nuages peuvent devenir plus denses dans le nord, accompagnés de quelques averses occasionnelles le long des côtes septentrionales.

Le vent souffle avec vigueur près des côtes et dans le sud du pays, créant des conditions venteuses. En conséquence, la mer est agitée dans le nord et peut atteindre un état très agité à l’est du pays.

En ce qui concerne les températures, les maximales varieront entre 19 et 25 °C dans les régions du nord et du centre, offrant un climat relativement doux. Dans le sud, les températures seront légèrement plus élevées, oscillant entre 22 et 27°C, assurant une journée agréable et plus chaude.