Programme TACIR : Appel Ã  idÃ©es “NÃ© Well Kef #2” pour des projets innovants au Kef

Dans le cadre du programme TACIR-Le Kef, l’association AMAVI lance un appel à idées “Né Well Kef #2 en partenariat avec le Centre Culturel CIRTA au Kef.

Le programme TACIR-Le Kef (Talents-Arts-Créativité-Inclusion-Recherche) est initié et piloté par l’association AMAVI (Association du MultiMédia et de l’Audio-Visuel), en partenariat avec le Centre culturel CIRTA et l’association ” CIRTA pour la Culture et la Jeunesse ” et soutenu par l’Ambassade de Suisse en Tunisie, le Fonds de Solidarité pour l’Innovation (FSPI) et le projet Maghroum’in.

Il vise à accompagner le développement et l’émergence de projets innovants dans le secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICC) par l’interdisciplinarité et la valorisation de la région du Kef et à coconstruire en partenariat avec les acteurs de la société civile du Kef, des projets structurés et structurants à valeurs ajoutées artistiques, culturelles, économiques, sociétales et scientifiques, en réponse à leurs besoins et attentes. L’objectif étant de renforcer les capacités d’accompagnement de projets à l’échelle de la région du Kef.

Les candidats sont invités à proposer un projet innovant dans le domaine des industries culturelles et créatives de l’image à travers une idée dans une capsule vidéo, où chacun raconte sa ville, en valorisant le récit local identitaire (à titre d’exemples des récits inspirés du patrimoine matériel et immatériel, des personnages, un lieu, une odeur, une image, etc.).

L’idée, informent les organisateurs, peut s’inscrire dans une large panoplie de diversité artistique de contenus créatifs et numériques à l’instar d’une vidéo, une expérience immersive, un documentaire, un court- métrage, un jeu vidéo, un contenu mobile, un service culturel créatif, etc.

Cet appel à idées est destiné aux personnes originaires et habitants de la région du Kef (étudiants, jeunes diplômés inactifs, jeunes talents en marge du marché de l’emploi au Kef), intéressées par le domaine des industries créatives et culturelles. Les candidats dont les idées de projets seront sélectionnées auront l’opportunité de définir, d’affiner et de développer leurs idées de projets soit dans le cadre d’accompagnement artistique et technique de la composante TACIR-Créa ou intégrer une cohorte d’incubation de projets dans le cadre de la composante TACIR-Innov. Seulement 5 projets à fort potentiel seront retenus dans chaque composante.

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures et fixée au 12 Novembre 2023 (à minuit). Toutes les informations sont disponibles sur le lien suivant https: docdro.id/1fHjz5K