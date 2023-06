La mise en oeuvre dans les plus brefs délais du projet ” Pôle Créativité et Arts Numériques à La Marsa “, qui porte le nom de ” Makan ” et placé sous la tutelle du Centre International de Tunis pour l’économie culturelle (Ticde) a été au centre de la séance de travail présidée hier jeudi par la ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, au Pôle Culturel “Fadhel Ben Achour ” à La Marsa.

Selon un communiqué de presse du ministère, la ministre a souligné la nécessité de fournir toutes les conditions techniques, logistiques et financières pour la mise en œuvre du “Pôle de créativité et d’arts numériques à La Marsa”, dans l’objectif d’en faire un espace adéquat qui contribue à la valorisation des indicateurs de développement culturel dans la région de La Marsa et qui permettra aux habitants de la région, ainsi qu’aux créateurs et intellectuels, de participer à la vie culturelle et créative. Elle a également souligné la nécessité de déployer plus d’efforts pour renforcer le réseau d’institutions culturelles avec des laboratoires créatifs équipés des dernières technologies, afin d’élargir ces projets pour toutes les régions intérieures, ce qui contribuerait à faire prendre conscience du rôle des industries culturelles et créatives (ICC).

A son tour, Saloua Abdelkhalek, Directrice Générale du Centre Ticde, a fait une présentation détaillée sur les objectifs du projet ” Pôle Créativité et Arts Numériques à La Marsa “, qui consistent principalement à stimuler l’innovation et à favoriser le rayonnement des contenus créatifs ainsi que la création d’espaces de réflexion et d’intelligence créative et participative.

Le projet comprend plusieurs espaces de présentation de contenus numériques et interactifs dédiés à des collections artistiques et archéologiques et d’expériences de réalité virtuelle, un centre de ressources et d’autonomisation dans le leadership culturel et les industries créatives, des laboratoires d’idées et d’innovation, ainsi qu’un autre espace réunissant toutes les institutions émergentes pour réfléchir à lancer des programmes et des projets dans le domaine des ICC, ainsi qu’une ” académie ” offrant un espace d’échanges d’expériences et de renforcement des capacités des acteurs des secteurs public et privé opérant en étroite collaboration avec le ministère de tutelle et les unités de recherche des universités et des organisations culturelles internationales.

Il est à noter que dans le cadre des orientations générales du ministère des affaires culturelles visant à généraliser les laboratoires créatifs ” Hubs créatifs ” dans divers établissements publics sous sa tutelle, a été inaugurée récemment au Bardo “Dar Al-Masrahi” formée d’un laboratoire de créativité culturelle numérique s’adressant aux jeunes pour soutenir leurs projets et les accompagner depuis la genèse de l’idée.