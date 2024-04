Le Groupe Chimique Tunisien (GCT) signe un accord pour l’exportation de 150 000 tonnes d’engrais vers le Bangladesh

Le Groupe chimique tunisien (GCT) a signé lundi, 29 avril 2024, un mémorandum d’entente et un contrat annuel visant l’exportation de près de 150 mille tonnes des engrais vers le Bangladesh au titre de l’année 2024.

Signé entre le GCT et la Société bangladaise de développement agricole (BADC), qui assure la plupart des besoins du pays en engrais importés, ce mémorandum vise à approvisionner le marché au Bangladesh en quantité supplémentaire en engrais durant la prochaine période.

Les deux parties ont souligné l’importance de développer les relations bilatérales entre la Tunisie et le Bengladesh, et de les hisser dans les différents secteurs, notamment le phosphate et ses dérivés, ainsi que les engrais, avec la programmation des visites entre les deux pays en vue d’échanger les expériences, a indiqué le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie dans un communiqué publié lundi à Tunis.

La signature de ce mémorandum d’entente a eu lieu en présence du secrétaire d’État de l’Agriculture du Bangladesh, Wahida Aktar et le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, chargé de la transition énergétique Wael Chouchane, ainsi que le directeur général du GCT Hédi Youssef, et une délégation de haut niveau de la société BADC conduite par son président Abdullah Sazzad.