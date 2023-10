Voici les principaux points de divergence et de convergence entre le budget de l’Etat pour l’année 2023 d’après la Loi de finances Initiale et la loi de finances rectificative 2023

Divergences entre la loi initiale et la loi rectificative

– Le volume budgétaire augmente de 1,9%

– Recul du taux de croissance initial de 1,8% à 0,9%

– Réduction du prix du baril de pétrole de 89 dollars à 83 dollars

– Réduction de la production nationale de pétrole de 8%

– Réduction des recettes de 2023 de 13,2% à 10,7%

– Augmentation des dépenses de 2,1 milliards de dinars

– Allocation de 1,3 milliard de dinars à la compensation des carburants et 1,2 milliard de dinars à la compensation des produits de base

-La dette publique augmentera de 535 millions de dinars sous forme d’intérêts de la dette

Points communs

– Le projet rectificatif maintient les dépenses salariales à 22,7 milliards de dinars

– Maintien des mêmes dépenses de gestion à 2,3 milliards de dinars

– Mêmes dépenses d’intervention à 17,2 milliards de dinars

– Maintien des mêmes charges financières

– Maintien de la compensation des transports à 640 millions de dinars

Motifs de Rectification

– La Sécheresse persistante et augmentation des importations des céréales

– La Guerre entre la Russie et l’Ukraine et les prix élevés des produits de base

– L’Evolution du taux de change du dinar

Résultats attendus à la fin de l’année 2023

– Augmentation des dépenses de compensation à 7,2 % du PIB

– La dette publique atteindra 80,2% du PIB