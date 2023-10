Abordant le potentiel en matière de ressources humaines sous-utilisées et dont le pays pourrait en tirer le meilleur profit pour améliorer le taux d’activité, actuellement de l’ordre de 46%, Hamadi Tizaoui, géographe et économiste a évoqué le rôle que peuvent jouer, entre autres, les femmes.

Intervenant lors de l’université d’été de la Fondations Mohamed Ali Hammi (FMAH) tenue les 1, 2 et 3 septembre 2023, sur le thème «Polycrise et approche citoyenne Quels rôles des élites, des acteurs sociaux et de l’Etat ? », l’universitaire a estimé que « la maîtrise du chômage des femmes dépendra dans l’avenir d’une augmentation significative du taux d’activité global et surtout de la réduction du chômage de l’élément féminin ».

Pour étayer sa pensée, il a rappelé des chiffres édifiants : « les chômeurs femmes étaient moins de 9000 en 1966. La proportion des femmes chômeurs d’aujourd’hui dépasse les 46,5% (267 000 en 2014) ».