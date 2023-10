Le ministre du Tourisme Mohammed El Moez Belhassine a souligné l’importance de l’exploitation des oasis et leur valorisation en tant que produit touristique écologique et durable dans le gouvernorat de Gabès afin de mettre en valeur le patrimoine saharien et oasien dont dispose la Tunisie, rappelant le rôle joué par les municipalités, particulièrement celles classées touristiques, dans la réussite de ce secteur.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une séance de travail, tenue vendredi soir à Gabès en présence d’un nombre de députés, le ministre a souligné l’importance de bénéficier des mesures approuvées lors du conseil ministériel du 6 juillet 2023 visant le développement du tourisme saharien et d’oasis.

.

Belhassine a rappelé les success stories des destinations touristiques durables et verts, dont en particulier Dahar devenue une destination touristique durable et écologique, soulignant la volonté du Ministère de soutenir les projets créés par un certain nombre de jeunes et de les aider à réussir dans ces projets.

Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées au cours de cette séance de travail, notamment la nécessité de surmonter les difficultés qui font obstacle à l’ouverture de maisons d’hôtes ou auberges dans les oasis, la création d’itinéraires touristiques dans les différentes oasis, en les reliant avec les monuments religieux et la ligne de guerre à Merth et l’amélioration des subventions octroyés aux municipalités touristiques.