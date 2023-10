La résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 22 novembre 1967, est une résolution qui a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a été adoptée à la suite de la guerre des Six Jours, qui a vu Israël s’emparer des territoires de la Cisjordanie, de Gaza, du plateau du Golan et du Sinaï.

La résolution 242 appelle à un règlement pacifique du conflit israélo-arabe. Elle prévoit notamment :

Un retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés à la suite de la guerre des Six Jours ;

L’instauration de relations de paix entre Israël et ses voisins arabes ;

La reconnaissance des droits légitimes de tous les États de la région, y compris Israël et les États arabes.

La résolution 242 est considérée comme la base de toute solution future au conflit israélo-arabe. Elle a été invoquée par de nombreuses résolutions ultérieures du Conseil de sécurité, et elle a été la base des négociations de paix entre Israël et ses voisins arabes.

Les principales dispositions de la résolution 242

La résolution 242 comporte deux volets principaux : un volet militaire et un volet politique.

Le volet militaire

Le volet militaire de la résolution 242 appelle à un retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés à la suite de la guerre des Six Jours. Ces territoires comprennent la Cisjordanie, Gaza, le plateau du Golan et le Sinaï.

Le volet politique

Le volet politique de la résolution 242 appelle à l’instauration de relations de paix entre Israël et ses voisins arabes. Il prévoit également la reconnaissance des droits légitimes de tous les États de la région, y compris Israël et les États arabes.

La résolution 242 et la paix au Moyen-Orient

Cependant, la résolution 242 n’a pas encore été mise en œuvre en totalité. Le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés à la suite de la guerre des Six Jours n’a pas encore été réalisé, et les relations de paix entre Israël et ses voisins arabes n’ont pas encore été établies.

La résolution 242 reste un document important pour le règlement du conflit israélo-arabe. Elle est considérée comme une base acceptable par la plupart des parties au conflit, et elle est susceptible de servir de point de départ pour des négociations de paix.