La Fédération Nationale des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) a exprimé son engagement à faire participer les entrepreneurs dans les projets de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU), et ce, dans le cadre de la 2ème génération du programme national de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation.

Le directeur général de l’ARRU, Ahmed Ezzedine a affirmé lors d’une rencontre avec une délégation de la Fédération Nationale des Entrepreneurs du BTP, présidée par Mehdi Fakhfakh, que plus de 160 projets, d’un coût estimé à environ 670 millions de dinars, sont actuellement disponibles.

Ces projets, qui s’étaleront sur la période 2024 – 2028, sont disponibles grâce à des financements internationaux et nationaux, a indiqué la fédération dans un communiqué publié, jeudi, sur sa page facebook.

Au cours de cette rencontre, les participants ont évoqué la réticence des entreprises de bâtiment à participer aux appels d’offres liés aux travaux, et qui a causé l’annulation d’un grand nombre de ces appels en raison du manque de participants.

La délégation de la fédération a expliqué cette réticence par plusieurs raisons, dont essentiellement, les difficultés rencontrées par les entrepreneurs à rembourser les dettes de l’acheteur public, outre les perturbations observées sur le marché pour les prix des matériaux de construction et les conditions imposées par les banques.

Les représentants de la fédération Nationale des Entrepreneurs du BTP ont affirmé leurs disponibilités à coopérer avec l’ARRU pour réviser certaines conditions, notamment celles liées au niveau des autorisations, des conditions financières et des garanties.

Entamée en 2020, la deuxième génération du programme national de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation vise à améliorer les conditions de vie de 160 quartiers dans 99 municipalités (soit environ 780 mille habitants).

Le programme prévoit, également, l’aménagement de 1252 km de routes, la mise en place de 247 km du réseau d’assainissement et de 118 km du réseau de drainage des eaux pluviales, outre le raccordement au réseau de l’eau potable, sur une distance de 144 km.

Il projette, aussi, l’installation de plus de 28 mille points lumineux publics, l’amélioration de 14 mille logements et la construction de 50 structures multidisciplinaires et l’aménagement de 16 espaces industriels et économiques.