Un voyage au cœur du riche héritage de la peinture tunisienne à travers les âges est proposé dans le cadre de l’exposition “Une Odyssée de la Peinture Tunisienne du 20e Siècle” qui se tiendra du 28 octobre au 4 décembre 2023 à la salle d’exposition de Marsa Enchères.

Cette exposition invite à une exploration de l’évolution de l’art visuel en Tunisie, mettant en lumière une collection exclusive d’œuvres issues de trésors privés. Les tableaux et les sculptures exposés de plus de 30 artistes plasticiens témoignent de l’histoire de la peinture tunisienne, reflétant la pluralité des styles, des émotions et des mouvements artistiques qui ont émergé au fil du siècle dernier.

De l’envoûtement exotique des tableaux orientalistes à la profondeur poignante des œuvres de l’école de Tunis, en passant par la rébellion audacieuse des peintres iconoclastes, chaque pièce dévoile un chapitre essentiel de l’histoire culturelle de la Tunisie.

Les passionnés d’art ou les érudits avides d’histoire, auront l’occasion de découvrir des récits visuels assez variés à travers les pinceaux de maîtres légendaires, dont les œuvres résonnent toujours aujourd’hui avec une puissance et une poésie inégalées et des générations d’artistes hors pair pour ne citer que Rodolphe D’Erlanger (1872-1932), Alexandre Roubtzoff (1884-1949), Aly Ben Salem (1910-2001), Ammar Farhat (1911-1987), Noureddine Khayachi (1918-1987), Hatem El Mekki (1918-2003), Jellal Ben Abdallah (1921-2017), Ali Bellagha (1924-2006), Zoubeir Turki (1924-2009), Mahmoud Sehili (1931-2015), Brahim Dhahak (1931-2011), et bien d’autres