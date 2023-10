Tunisie – KAAT et KOICA : de l’excellence encore et toujours

Tunisie – KAAT et KOICA

Comme à l’accoutumée, l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) et l’Association des Anciens Stagiaires de la KOICA en Tunisie (KAAT – pour Korean Alumni Association in Tunisia) ont conjointement organisé leur assemblée générale annuelle et séminaire de partage des connaissances. C’était mercredi 25 octobre 2023 au Golden Tulip El Mechtel.

L’événement s’est déroulé en présence de certaines personnalités, entre autres l’ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, Son Excellence M. Nahmkook SUN, et de la directrice du bureau de la KOICA en Tunisie, Mme Namsoon LEE.

Concernant le séminaire, il a enregistré la participation de près de 100 représentants de plusieurs institutions gouvernementales, en l’occurrence la présidence du gouvernement, les ministères de l’Enseignement supérieur, du Transport, de l’Équipement, des Technologies de la communication, de l’Industrie, etc.

Le séminaire a servi de plateforme pour présenter les politiques de développement tant tunisiennes que coréennes, offrant ainsi au passage aux membres de la KAAT l’opportunité de partager leurs expériences aussi variées qu’enrichissantes suite à leur participation aux programmes de bourses de la KOICA en Corée.

Les futures initiatives de coopération internationale de la Corée

L’ambassadeur a saisi cette occasion pour souligner l’importance des programmes de formation de la KOICA, mettant en avant leur valeur en tant que moyen pour les membres de la KAAT de transmettre leurs connaissances de la Corée. Dans ce cadre, il a surtout insisté sur l’importance du transfert de connaissances.

D’ailleurs, Son Excellence M. Nahmkook SUN a n’a pas manqué de dévoiler les futures initiatives de coopération internationale de la Corée, dont l’organisation du premier Sommet Corée-Afrique à Séoul, ainsi que l’Exposition universelle de 2030 à Busan. Il a mis l’accent sur nombre de valeurs clés, notamment l’éducation, la collaboration et l’innovation.

En outre, il a mentionné l’importante signature de l’Accord-cadre sur l’Aide Publique au Développement (ADP) en août 2023, qui permettra à la KOICA de contribuer de manière plus efficace au développement social et économique de la Tunisie en accélérant la réalisation de projets fructueux et en déployant du personnel coréen en coordination avec le gouvernement tunisien.

KAAT, un pilier essentiel pour la KOICA en Tunisie

Pour sa part, la directrice du bureau de la KOICA en Tunisie, Mme Namsoon LEE, a exprimé sa profonde gratitude envers tous les membres KAAT pour leur soutien inébranlable et leur dévouement, reconnaissant leur contribution essentielle à la croissance de l’association et à son impact positif. Elle estime donc importante la tenue de l’Assemblée générale de l’association en tant qu’opportunité majeure pour les Alumnis de se connecter et échanger, d’apprendre des expériences de chacun et d’explorer des voies fructueuses pour la collaboration.

Les domaines de la coopération Tunisie – Corée du Sud

Quant à Mme Ikram BEN ZAIED, présidente de la KAAT, elle soulignera à tour le renforcement continu des relations entre la Corée et la Tunisie dans divers domaines clés, notamment la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la création d’emplois et les avancées en sciences et technologies.

Elle a également exprimé son optimisme quant aux perspectives de développement encore plus grandes grâce à l’Association des anciens stagiaires de la KOICA en Tunisie (KAAT), mettant en avant leur rôle crucial dans le partage des connaissances ; citant l’ensemble de compétences uniques acquises grâce à leur formation en Corée.

Deux expériences enrichissantes de la formation de la KOICA

Dans ce cadre du reste que Mme. Ines MOUHLI, sous-directrice à la présidence du gouvernement, a partagé son expérience en tant que bénéficiaire d’un programme de renforcement des capacités de lutte contre la corruption et en investigation de fraudes. Elle a souligné l’importance cruciale de ces compétences dans un contexte où la transparence et la lutte contre la corruption sont actions prioritaires pour le gouvernement tunisien, en renforçant ainsi sa capacité à mener des enquêtes approfondies et à assurer l’intégrité des services publics.

De son côté, Mme. Amira BEL HAJ SALEM, contrôleur général des services publics à la présidence du gouvernement, a partagé son expérience en tant que diplômée d’un Master en administration publique, mettant en avant les compétences en gestion, planification stratégique et leadership acquises et essentielles pour améliorer l’efficacité des services publics en Tunisie.

Ces expériences illustrent l’impact positif des programmes de formation de la KOICA sur les professionnels tunisiens et mettent en évidence leur potentiel pour stimuler le développement continu du pays.

L’après-midi a été consacrée à la réunion annuelle des membres de la KAAT, au cours de laquelle les rapports moraux et financiers ont été discutés, ainsi que les amendements aux statuts de l’association dont le mandat passe désormais de 2 à 3 ans.

A noter pour finir que cette année le bureau exécutif de la KAAT a fait appel à une jeune troupe tunisienne de taekwondo qui a exécuté quelques tableaux aussi magnifiques d’impressionnants.

A propos de la KOICA

L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a été créé en 1991 par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères comme organisation gouvernementale pour l’aide publique au développement (APD) pour améliorer l’efficacité des programmes d’aide de la subvention de la Corée du Sud pour les pays en voie de développement en mettant en œuvre l’aide de la subvention du gouvernement et des programmes de coopération technique. Présent dans 44 pays, KOICA offre des expériences riches et authentiques du développement économique de la Corée.

Pour plus d’information – KOICA : www.koica.go.kr ou, https://www.facebook.com/tunisiekoica