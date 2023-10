Les recettes touristiques et les revenus du travail cumulés ont drainé plus de 12,3 milliards de dinars, à la date du 20 octobre courant, d’après les indicateurs financiers et monétaires publiés, jeudi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En fait, les recettes touristiques ont augmenté de près de 40%, passant de 4,4 milliards de dinars, en octobre 2022, à près de 6,2 milliards de dinars, actuellement. De même, les revenus du travail cumulés ont légèrement évolué de 4,3% pour atteindre 6,1 milliards de dinars.

L’accroissement des recettes touristiques et des revenus du travail a favorisé l’augmentation des avoirs nets en devises, lesquels se sont établis au niveau de 26,7 milliards de dinars, l’équivalent de 119 jours d’importation, à la date du 25 octobre courant, contre 22,7 milliards de dinars (104 jours d’importation), un an auparavant.

Les services de la dette extérieure ont, à leur tour, enregistré une hausse de 21,8%, à 8,2 milliards de dinars.

D’après la Loi de Finances rectificative 2023, les services de la dette extérieure pour tout l’exercice 2023, devraient se situer au niveau de 8,7 milliards de dinars. Quant à l’ensemble des services de la dette (intérieure et extérieure), il dépasserait les 20,8 milliards de dinars, en 2023.