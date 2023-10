Selon les indicateurs, publiés vendredi 13 octobre 2023, par la Banque Centrale de Tunisie, les recettes touristiques en devises se sont élevées à 191,1 millions de dinars, pour la première décade du mois courant, c’est-à-dire du 1er au 10 octobre 2023.

Il y a lieu de préciser que la période indiquée fait partie de la moyenne saison touristique, pendant laquelle l’activité baisse, relativement, par rapport à la haute saison juillet et août.

A noter que les recettes de la première décade du mois d’octobre de cette année sont supérieures à celles de la même décade de l’année dernière 2022 (141,5 MD), de 49,6 MD ; soit 35%.

Toujours d’après la BCT, ces recettes, cumulées du 1er janvier au 10 octobre 2023, ont atteint les 6000,9 millions de dinars, en hausse de 35%, en comparaison avec la même période de l’année dernière : 5809,8 MD.

Les recettes touristiques en devises marquent, de plus en plus, leur avance sur les revenus du travail qui ont enregistré une hausse moins importante de près de 5%, pour se situer au niveau de 5,9 milliards de dinars, contre 5,6 milliards de dinars, un an auparavant.

Afif KCHOUK