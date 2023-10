Avec 20 médailles dont 9 or et trois tickets validés pour Paris-2024, la Tunisie a dominé les qualifications olympiques et paralympiques ainsi que les championnats d’Afrique (seniors, U23 et juniors) d’aviron, organisés du 23 au 25 octobre au plan d’eau du Lac de Tunis.

Le tournoi a, notamment, vu briller les rameurs Moahmed Taieb (skiff poids léger) et le tandem Khadija Krimi-Selma Dhaouadi (double sculls poids léger) qui ont composté leur qualification aux Jeux olympiques de Paris-2024, ainsi que Maher Rahmani (para-aviron, bras et épaules hommes) qui a assuré sa première qualification aux Jeux Paralympiques, la première tunisienne dans cette spécialité.

Au terme des épreuves, les rameurs tunisiens ont terminé en tête du tableau des médailles avec 9 breloques d’or, 7 d’argent et 4 de bronze, devançant l’Egypte (9 or, 7 argent et 3 bronze) et l’Algérie (4 or, 6 argent et 7 bronze).

Les médailles d’or ont été l’œuvre de Khadija Krimi (skiff poids légers seniors dames), Ahmed Talbi (skiff hommes juniors), la paire Yosr Hedhli et Hela Belhaj Mohamed (double sculls dames juniors), le duo Héni Sbaitia-Fédi Ben Hammouda (double sculls poids léger U23), Sarra Zammali (skiff dames poids leger U23), Héla Belhaj Mohamed (skiff dames juniors), le tandem Khedija Krimi-Selma Dhaouadi (double sculls poids léger dames seniors), Fédi Ben Hammouda (skiff hommes poids léger U23) et Maher Rahmani (para-aviron, (bras et épaules hommes).

Les 7 médailles d’argent ont été décrochées par Mohamed Ettaieb (skiff hommes seniors), la paire Gayth Kadri-Mohamed Khalil Mansouri (double sculls hommes seniors), le duo Mohamed Islam Bouglia-Hadir Ben Ghrib (para-aviron, jambe, tronc et bras mixte), le tandem Sarra Zammeli-Imen Mbarki (double scull dames seniors), Imen Mbarki (skiff dames U23) et la paire Amina Zammeli-Sahar Moumni (2 médailles : double sculls dames poids léger U23 et double sculls dames U23).

Le duo Mohamed Amine Herchi-Mohamed Yosri Hedhli au double sculls hommes juniors, la paire Mohamed Rayène Hafsa-Héni Sbaitia au double sculls hommes seniors, Ghaith Kadri au skiff hommes poids leger seniors et Mohamed krimi au skiff hommes poids léger U23, ont pour leur part, remporté les quatre médailles de bronze tunisiennes.

Cette compétition, rappelle-t-on, a enregistré la participation de 168 rameurs représentant 20 pays, à savoir la Tunisie, l’Algérie, l’Angola, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Cap Vert, l’Egypte, le Kenya, la Libye, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Soudan, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.