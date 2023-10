Le gouvernement a alloué 250 millions de dinars pour préserver les équilibres financiers de la société Tunisie Autoroutes en 2024 à travers une contribution au remboursement des tranches de prêts étrangers.

Les données contenues dans le projet du budget de l’Etat pour 2024, en particulier le budget du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, indiquent qu’il est prévu de dépenser 1,7 milliard de dinars pour développer des projets de routes et de ponts, le secteur du logement social et le développement urbain et protéger les villes contre les inondations.

L’autoroute Tunis-Jelma est le maillon le plus important de la chaîne des autoroutes que le gouvernement et la Société Tunisie autoroutes œuvrent, ces dernières années, à accélérer la cadence de son parachèvement sachant que cette autoroute s’étend sur environ 186km.

Le Ministère de l’Equipement travaille sur l’acquisition de terrains pour l’installation d’un réseau autoroutier durant l’année 2023, pour un coût d’environ 25 millions de dinars, dont 20 millions de dinars, au profit de l’autoroute reliant la ville de Boussalem à la frontière algérienne, notamment le tronçon entre Boussalem et Fernana sur 39 kilomètres.

Outre ces autoroutes, le ministère de l’Equipement envisage de doubler le nombre de routes et de construire 31 ponts d’une longueur totale d’environ 4 260 mètres au profit de 20 gouvernorats et de parachever la première et la deuxième tranche du programme de développement des pistes rurales, qui couvre 912 kilomètres pour un coût de 336 millions de dinars.

Le Ministère œuvre, également, à faire progresser l’achèvement du programme de développement du réseau routier numéroté pour 2021 et 2022 d’un coût d’environ 234 millions de dinars et le programme de routes structurées, à travers le doublement de la route nationale n. 2 entre Enfidha et Kairouan pour un coût global de 199 millions de dinars.