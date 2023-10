La Tunisie participera en tant qu’invitée d’honneur, à la 27e édition de la foire internationale de l’artisan “Artigiano in Fiera“, qui se tiendra du 2 au 10 décembre 2023 à Milan (Italie), a fait savoir, mercredi, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

La participation tunisienne à cette manifestation permettra de promouvoir l’artisanat tunisien, les produits du terroir et les produits cosmétiques, étant donné qu'”Artigiano in Fiera” se présente comme “le salon de l’artisan le plus marquant au monde”, lequel accueille plus d’un million de visiteurs.

Les sociétés tunisiennes qui veulent prendre part à cette foire, doivent remplir le formulaire téléchargeable via l’application : https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/201, au plus tard le 31 Octobre 2023.A noter que la participation tunisienne à “Artigiano in Fiera” sera organisée par le CEPEX, en collaborations avec l’ONA, l’ONTT et la Fédération nationale de l’artisanat.