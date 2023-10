Le film tunisien “La Guêpe et l’Orchidée” de Saber Zammouri a été retenu dans la sélection officielle de la 36ème édition du Festival international du film documentaire d’Amsterdam (IDFA) qui se tiendra du 8 au 19 novembre 2023.

Premier long métrage documentaire du réalisateur, le film qui sera présenté en première mondiale, est retenu dans la compétition “Envision” qui propose en premières internationales ou mondiales, 12 films en tout, chacun d’un style saisissant, exprimant de nouveaux langages cinématographiques.

En refusant de se conformer aux structures cinématographiques conventionnelles et en embrassant la subjectivité, les films de cette sélection, informe le festival, s’écartent de la définition largement établie du film documentaire. Plusieurs cinéastes sont explicites dans la construction de leur vision du monde, chacun façonné par ses propres émotions, esthétique et éthique. D’autres se tournent vers l’histoire sociopolitique récente à travers un regard personnel.

Le film tunisien sera en lice dans une sélection qui présente également des formes convaincantes, avec une esthétique singulière, des films hybrides et une nouvelle ère de typographie et de récits associatifs dans le film documentaire.

Le film, une co-production franco-tunisienne (2020) retrace l’histoire d’un jeune migrant qui quitte son village, prend un bateau, débarque à Paris, ville qu’il a découverte sur un écran de télévision. Derrière lui, son village désert, devient encore beaucoup plus désert. De l’autre côté de l’écran, Paris, immense, devient encore beaucoup plus immense. Le film se déroule entre ces deux espaces et cherche le sens du voyage de l’un à l’autre.

Depuis sa création en 1988, l’IDFA a affiché son ambition de promouvoir la création de documentaires et de les présenter au plus large public possible, sur une période de onze jours à un public qui atteint actuellement de plus de 125.000 personnes.