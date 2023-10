La création d’un centre tuniso-italien, à implanter sur le territoire tunisien, et qui aura pour objectifs le transfert technologique dans les domaines des céréales, du lait et de la mécanisation ainsi que la valorisation des eaux usées traitées, a été l’une des recommandations du Forum tuniso-italien sur la sécurité alimentaire, clôturé, vendredi à Tunis.

“Le centre en question va être implanté dans l’une des zones de production agricole qui sera fixée par la partie tunisienne. Ce projet sera financé par le Fonds climat mis en place par le gouvernement italien pour faire face aux impacts du changement climatique sur l’agriculture”, a précisé le directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT), Mondher Ben Salem, qui présentait le rapport de synthèse de ce forum, tenu, à Tunis, les 19 et 20 octobre 2023.

Dans le cadre de ce forum “il a également été convenu de consolider la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Italie en vue d’identifier un mécanisme conséquent pour la protection financière des petits et moyens agriculteurs opérant dans un environnement incertain et subissant les effets des changements climatiques. Ce mécanisme va faire l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion du G7, qui se tiendra en Italie” a-t-il aussi fait savoir.

Et de poursuivre “il a, par ailleurs, été décidé de créer un groupe de travail tuniso-italien pour élaborer un document de travail qui intègre les propositions avancées sous forme d’un ensemble de projets soutenables visant à développer une agriculture durable et résiliente aux changements climatiques “.

Ben Salem a souligné que ce forum, s’est déroulé sur quatre panels portant sur la recherche et développement dans le domaine agricole ; le secteur des céréales, la production animale et la mécanisation, l’usage des nouvelles technologies dans le secteur agricole et le financement et l’assurance contre les catastrophes naturelles.

Lors de ce forum, la partie tunisienne a formulé une série de propositions à la partie italienne. “Ces propositions concernent en particulier, selon Ben Salem, “l’augmentation du contingent tarifaire alloué à l’huile d’olive tunisienne en destination du marché européen de 56700 tonnes à 100 000 tonnes et la mise en place d’un cadre de collaboration permettant de tirer profit de l’expérience italienne en matière de gestion et d’économie d’eau”.

Il s’agit également de renforcer la recherche et développement, en particulier dans les technologies de l’eau et l’instauration d’un partenariat visant le renforcement des capacités en particulier dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Ces propositions seront discutées dans le cadre de la coopération future entre les deux pays, a fait valoir le premier responsable de l’INRAT.

La participation tunisienne à ce Forum a été présidée par les ministres de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati et des Affaires étrangères, Nabil Ammar.

Du côté italien, une délégation italienne de haut niveau s’est déplacée en Tunisie à l’occasion de ce conclave sur la sécurité alimentaire. Elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Antonio Tajani et composée par le ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et des forêts, Francesco Lollobrigida, la ministre du Travail et des Politiques sociales, Marina Elvira Calderone ainsi que par des représentants de structures professionnelles du secteur agricole italien, a pris part à ce forum.