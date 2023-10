SEAT, marque faisant partie du Groupe Volkswagen, souhaite rassurer ses clients, partenaires et le grand public en annonçant formellement sa continuité et réaffirme son engagement indéfectible envers ses clients.

Malgré des rapports inexacts dans certains médias, la marque SEAT est plus forte que jamais. La demande pour SEAT reste à des niveaux très élevés et les ventes ont augmenté de 22% depuis le début de l’année, atteignant 221.700 voitures vendues dans le monde.

Le portefeuille de commandes des clients atteint des niveaux très élevés et la marque dispose actuellement de la meilleure gamme de produits de son histoire. Dans le même temps, la marque prévoit de mettre à jour les SEAT Ibiza, Arona et Leon pour continuer à offrir des modèles équipés de moteurs à combustion interne très efficients et également hybrides rechargeables.

En tant que représentant officiel de la marque SEAT en Tunisie, Ennakl Automobiles réaffirme à son tour la présence solide de cette marque emblématique sur le marché tunisien.

Depuis son lancement en 2010 en Tunisie, SEAT enregistre des performances exceptionnelles sur le marché automobile atteignant 4% de part de marché à fin septembre 2023. Alors que le marché des véhicules particuliers en Tunisie a progressé de 2% entre 2022 et 2023, SEAT a réalisé 62% de progression sur la même période grâce notamment à sa gamme SUV (Arona, Ateca et Tarraco). La marque Espagnole s’est imposée comme un acteur clé en offrant une gamme variée de modèles alliant style, qualité et dynamisme.

Avec des véhicules modernes et adaptés aux besoins des conducteurs tunisiens, SEAT a su séduire de nombreux clients, consolidant ainsi sa position sur le marché et sa pérennité à long terme.

De son côté, Ennakl Automobiles et son réseau d’agences continueront à assurer une qualité de service toujours à la hauteur des attentes des clients pour la partie après-vente et à garantir la disponibilité continue des pièces de rechange pour tous ses modèles afin d’offrir une expérience exceptionnelle à tous ses clients. N’hésitez pas à découvrir toutes les nouveautés de SEAT sur notre site web : www.seat.tn