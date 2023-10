Le secrétariat général aux affaires maritimes à la présidence du gouvernement et la Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales de Tunis 2 ont signé, lundi, une convention de partenariat visant à renforcer la coopération dans le domaine de la formation en droit de la mer et droit maritime.

Cette formation s’adresse aux étudiants et cadres des administrations publiques opérant dans le domaine maritime, ainsi qu’aux professionnels du secteur privé (avocats, assurance maritime, pêche maritime, transport maritime, métiers et activités maritimes), selon un communiqué de la Présidence du Gouvernement.

La convention prévoit l’organisation de sessions de formation et de journées d’études conjointes sur la législation nationale et internationale liée au domaine maritime et divers sujets et questions juridiques y afférents.

Il s’agit également de développer des recherches et des études entre les deux parties et d’œuvrer en commun pour créer un master spécialisé portant sur le droit de la mer et le droit maritime.

D’autre part, la convention permettra au secrétariat général aux affaires maritimes de contribuer à l’encadrement des étudiants qui effectuent des recherches (mémoires de master ou thèse de doctorat) sur des questions liées au domaine maritime.