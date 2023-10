La 141e Session du CIO qui s’est tenue à Mumbai a approuvé les amendements proposés à la Charte olympique sur recommandation de la commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) en septembre de cette année, lesquels renforceront ses engagements en matière de droits humains.

Un libellé supplémentaire a été ajouté aux principes fondamentaux de l’Olympisme sous la forme d’un engagement global en faveur du respect des droits humains, en particulier dans les principes fondamentaux de l’Olympisme 1 et 4. Cette modification est le fruit du travail de la commission des affaires juridiques et de ses consultations avec le comité consultatif des droits humains.

Le nouveau libellé pour le premier principe fondamental de l’Olympisme qualifié ce dernier de philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des droits humains reconnus au plan international ainsi que des principes éthiques fondamentaux universels dans le cadre des attributions du Mouvement olympique.

Le nouveau libellé pour le quatrième principe fondamental de l’Olympisme le définie quant à lui comme étant la pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de pratiquer un sport sans discrimination d’aucune sorte, au regard des droits humains reconnus au plan international dans le cadre des attributions du Mouvement olympique. L’esprit olympique exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play.

“Il s’agit d’une étape majeure dans notre engagement en faveur du respect des droits humains au sein du Mouvement olympique”, a déclaré Thomas Bach, président du CIO. “Avec cette modification de la Charte olympique, nous envoyons également un message fort à nos parties prenantes. Cela marque une étape importante dans le travail du CIO en matière de droits humains.”

Le CIO a aligné la Charte olympique sur les Directives relatives à l’expression des athlètes qui ont été introduites par la commission exécutive du CIO le 21 avril 2021 et mises en pratique avec succès lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, puis des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Le libellé ajouté dans la Règle 40 indique clairement que tous les concurrents, officiels d’équipe ou autres membres du personnel d’équipe aux Jeux Olympiques jouiront de la liberté d’expression dans le respect des valeurs olympiques et des principes fondamentaux de l’Olympisme, et conformément aux Directives établies par la commission exécutive du CIO.

Le nouveau libellé pour la Règle 40, Participation aux Jeux Olympiques, qui a été approuvé par la Session du CIO, stipule que “Pour participer aux Jeux Olympiques, un concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe doit se conformer à la Charte olympique, au Code mondial antidopage et au Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions, y compris aux conditions de participation établies par le CIO, ainsi qu’aux règles de la FI concernée telles qu’approuvées par le CIO ; le concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe doit également être inscrit par son CNO”.

Et que “Tous les concurrents, officiels d’équipe ou autres membres du personnel d’équipe participant aux Jeux Olympiques jouiront de la liberté d’expression dans le respect des valeurs olympiques et des principes fondamentaux de l’Olympisme, et conformément aux Directives établies par la commission exécutive du CIO”.