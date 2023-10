Prévu pour le 28 octobre 2023 (19H00), le concert ” Grand Orgue, Cordes & Voix ” mettra en lumière le Centenaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Tunis, inauguré le 28 octobre 1923, date à laquelle il a été installé sur la tribune de la Cathédrale de Tunis construite entre 1893 et 1897, devenant le plus beau et le plus puissant orgue de toute l’Afrique.

Ce “concert historique” se tiendra au sein même de la Cathédrale de Tunis, informe l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Fuit d’un partenariat franco-tunisien unissant le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et la Fondation à Rayonnement International Hasdrubal, ce concert, soutenu par l’Institut français de Tunisie, constitue la troisième sortie de résidence artistique 2023.

Seront sur scène 80 artistes des deux rives de la Méditerranée issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et de différentes Institutions Musicales Tunisiennes.

Pour cette troisième édition, le Directeur Musical de la Fondation à Rayonnement International Hasdrubal Laurent Jost a également invité la Maîtrise de la Cathédrale de Monaco et les célèbres Petits Chanteurs de Monaco dirigés par Pierre Debat, l’Organiste titulaire de la Cathédrale de Monaco Jean-Cyrille Gandillet, la Soprane Lilia Ben Chikha, les Violonistes Ami Flammer et Zied Zouari.

La Fondation à Rayonnement international Hasdrubal, dédiée aux arts, au partage de l’excellence culturelle ainsi qu’à la production d’artistes de grande renommée, a mis en place en septembre 2022 un partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ce partenariat, soutenu par l’IFT, est en faveur des étudiants du Conservatoire de Paris et des étudiants Tunisiens de différentes institutions musicales tunisiennes.

Cette convention culturelle internationale repose depuis janvier 2023 sur deux axes prioritaires, la formation et les échanges culturels franco-tunisiens.

La formation a pour objectif d’apporter à chaque étudiant participant aux différentes sessions en Tunisie une expérience d’apprentissage unique et de convergence artistique. Les échanges d’expériences entre les étudiants venus de France et les étudiants Tunisiens sont la principale source d’un enrichissement naturel en faveur de l’ensemble des participants.

Le directeur musical de la Fondation à Rayonnement international Hasdrubal, Laurent Jost, réunit d’éminents artistes et professeurs venus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris pour effectuer des masters class de musique occidentale et parallèlement de talentueux artistes tunisiens et internationaux dont le violoniste Zied Zouari pour des master class de musique orientale.