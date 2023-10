“Imaginez un monde où prévaut l’égalité entre Tous, un monde où sa force réside dans la beauté de son union et humanisme”, c’est ainsi qu’est présentée œuvre digitale “The Bridge of Equality” (Le pont de l’égalité) de la jeune tunisienne Syrine Jemal. Une oeuvre exposée à l’Office des Nations Unies à Genève dans le cadre de l’exposition internationale “L’art de l’égalité : Un voyage vers la justice” qui se poursuit jusqu’au 20 octobre 2023.

La sélection de cette oeuvre intervient à la suite de l’appel lancé au mois de mai dernier par l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) aux artistes du monde entier pour participer à cette exposition internationale visant à créer une expérience unique et immersive dans l’objectif de sensibiliser et d’inspirer des actions sur l’égalité et la justice sociale à travers le prisme de l’art visuel et les 60 ans de recherche de l’Institut pour le changement social.

Cette exposition vise ainsi à présenter des œuvres qui stimulent l’esprit et incitent le public à s’engager dans une réflexion approfondie sur ces questions importantes afin d’inspirer des changements positifs pour des sociétés plus égalitaires, plus justes et plus durables.

Ainsi, la Tunisie y est présente à travers ” The Bridge of Equality ” de la jeune étudiante en architecture Syrine Jemal, et à travers laquelle elle essaie de transmettre l’idée que la diversité et l’égalité sont essentielles à l’existence durable de l’Humanité.

De format 89 x 123,16 cm, cette oeuvre inspirée de “La création d’Adam” de Michel-Ange, a été choisie parmi d’autres oeuvres d’art visuel qui suscitent une réflexion profonde sur des sujets liés au genre, au climat et à la justice sociale et économique.

Agée de 24 ans, Syrine Jemal, étudiante en architecture à l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis, est la fondatrice de “Kharbecha Art”,” My Archilab” et “Ai Architects Magazine”. Elle nourrit une passion pour l’art depuis l’âge de cinq ans. Commençant par les portraits, son parcours artistique a évolué vers l’art numérique.