Le Tunisia-Africa Business Council (TABC) organise actuellement une mission économique Multisectorielle au Cameroun du 08 au 14 Octobre 2023 et ce en partenariat avec l’ambassade de Tunisie à Yaoundé.

La mission est également organisée, dans le cadre du déploiement de son programme de l’année 2023, en étroite collaboration avec le groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM), l’agence de Promotion des Investissements du Cameroun (A.P.I) et la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA), d’après un communiqué publié par le TABC.

Cette mission, conduite par le président de TABC, Anis Jaziri, accompagné d’une vingtaine d’entreprises Tunisiennes de différents secteurs, à Douala et à Yaoundé, pour des meetings BtoB, BtoG et des réunions institutionnelles, a vu la tenue du forum économique tuniso-camérounais, aujourd’hui jeudi à Yaoundé avec la participation du ministre du commerce Camerounais, Luc Magloire Atangana Mbarga, l’ambassadeur de la Tunisie au Cameroun, Karim Ben Becher, le directeur général de l’agence de promotion de l’investissement et les représentants de la GICAM et CCIMA, ainsi qu’une centaine de chefs d’entreprises Camerounais.

Cette mission vise à identifier les opportunités offertes sur le marché camerounais, pour les produits et services tunisiens, et d’initier des contacts d’affaires avec les professionnels et les différents intervenants économiques au Cameroun dans la perspective de renforcer et diversifier le partenariat, l’investissement et les exportations sur ce marché.

Le choix du Cameroun pour cette mission s’explique par le fait que ce pays est considéré comme un hub de l’Afrique centrale, l’économie camerounaise a le potentiel pour devenir l’un des pays les plus prospères et les mieux placés pour recevoir des investissements directs étrangers en Afrique. Le pays dispose de ressources naturelles abondantes (agricoles, pétrolières et minières), une économie diversifiée, de nombreux projets de modernisation des infrastructures en cours et une stabilité monétaire du fait de son appartenance à la zone du Franc CFA.