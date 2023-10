Le Salon Méditerranéen du Bâtiment ” MEDIBAT 2023 “, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) du 4 au 7 octobre à Sfax, a abrité, jeudi, une série de manifestations scientifiques, culturelles et économiques liées aux domaines du bâtiment et des travaux publics.

Parmi des événements les plus marquants tenu en marge au Salon, un forum scientifique intitulé ” Sciences et villes “, auquel ont participé de nombreux chercheurs, ingénieurs, architectes, experts en urbanisme, étudiants en ingénierie, ainsi qu’un certain nombre des représentants des délégations des pays participants.

Le Salon favorise en ce sens, une réflexion commune sur les questions de construction et de reconstruction, en offrant des opportunités d’échange de bonnes expériences et de bonnes pratiques, et en restant informé des dernières évolutions scientifiques et technologiques du secteur, a indiqué à l’Agence TAP, Hichem Elloumi, directeur général de la CCIS.