Attijari bank Tunisie est fier d’annoncer le lancement de son nouveau site Web. Le nouveau site peut désormais être visité sur www.attijaribank.com.tn

Le site permet à Attijari bank de rester connecté avec sa communauté et d’optimiser son expérience virtuelle. Pour répondre à la demande croissante de ses clients, il est désormais plus facile que jamais de naviguer parmi tous les services et canaux d’interactions offerts par Attijari bank. Cette refonte reflète l’engagement de la banque envers sa communauté de progresser vers un avenir prometteur.

Attijari bank allie l’expertise de la banque en matière de conseil et la puissance de la technologie pour offrir une navigation digitale, simple et sécurisée.

Issu de la volonté de la banque d’offrir le meilleur de la relation et du digital, le nouveau site internet d’Attijari bank propose une approche personnalisée « User-Centric ».

La banque est toujours soucieuse de trouver un équilibre entre fournir un service cohérent et fiable et être à la pointe de la technologie.

Le nouveau site Web entièrement « responsive », offre une sensation fraîche et contemporaine tout en permettant d’avoir un aperçu plus clair sur les différentes lignes métiers de la banque.

En naviguant sur le nouveau site, vous pouvez découvrir les différents services proposés par le groupe Attijari bank (la banque et ses filiales), l’actualité et les orientations.

Le site constitue ainsi :

– Un espace de partage de l’information

– Un accès permanent à toutes les actualités du groupe Attijari bank

– Un canal d’interactions avec la banque

Attijari bank vous invite à explorer son nouveau site web et à vivre l’expérience.