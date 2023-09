Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu, jeudi matin, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, avec le chef de la représentation de la Banque européenne d’investissement en Tunisie (BEI), Jean-Luc Revereault.

Au cours de l’entretien, Hachani a souligné l’importance de la coopération fructueuse établie entre la Tunisie et la BEI, soulignant la volonté du gouvernement tunisien de renforcer davantage ce partenariat pour inclure de nombreux domaines.

De son côté, le chef de la représentation de la Banque européenne d’investissement en Tunisie a présenté au chef du gouvernement un aperçu sur les projets de développement financés par la Banque dans plusieurs secteurs, tels que les transports, la santé, la transition énergétique et les infrastructures.

Il a exprimé la disposition de la BEI pour accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de ses projets, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, la réhabilitation des établissements éducatifs et des sites historiques, en plus de soutenir le rôle du secteur financier, notamment dans l’appui des petites et moyennes entreprises.