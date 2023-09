Le Comité National Paralympique Tunisien (CNPT) a signé un accord de partenariat avec la Fédération Internationale de Boccia, dans le cadre du programme de développement de ce sport sur le continent africain.

Mohamed Mzoughi, président du CNPT, a indiqué jeudi dans une déclaration à l’agence TAP, que la signature de cet accord est intervenue en marge de la participation du comité paralympique tunisien aux travaux de l’Assemblée générale du Comité international paralympique qui se tient actuellement dans la capitale bahreïnienne, Manama.

Il ajouté que cet accord offrira aux entraîneurs, classificateurs et arbitres l’opportunité de bénéficier d’un programme de formation diversifié et accompagnera la Tunisie dans l’organisation d’un tournoi international au cours de la période à venir, afin qu’elle soit, a-t-il dit, un modèle pour le reste des pays africains dans le domaine de la promotion de ce sport, surtout après l’exploit remarquable réalisé par la sélection tunisienne de boccia en se qualifiant pour les prochains Jeux Paralympiques de Paris-2024, après son titre de champion d’Afrique des nations remporté en juillet dernier en Egypte.

La participation de Mzoughi a ces travaux a également permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération entre le Comité National Paralympique Tunisien et ses homologues d’autres pays. A ce propos, le président du CNPT a annoncé la conclusion d’accords de partenariat avec les Comités Paralympiques coréen et émirati, qui consistent à organiser des sessions de formation conjointes entre les équipes nationales, l’échange d’expertises techniques et la participation à des colloques scientifiques.

Les travaux de l’Assemblée générale du Comité International Paralympique et ses réunions subsidiaires se tiennent du 26 au 29 septembre à Manama, avec la participation de 146 pays.