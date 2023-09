Seulement une centaine d’entreprises tunisiennes ont bénéficié de la prise en charge par l’Etat d’un pourcentage des primes d’assurance à l’exportation vers les pays de l’Afrique subsaharienne, depuis octobre dernier, date de l’entrée en vigueur du décret-loi n°2022-66 du 19 octobre 2022 relatif à cette mesure, selon le directeur technico-commercial de La Compagnie Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE), Nizar Bezzai.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’un séminaire sur ” l’assurance-crédit export : pour exporter en toute sérénité ” organisé par la chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) en partenariat avec la COTUNACE, Bezzai a rappelé que le décret-loi en question permet aux entreprises tunisiennes de bénéficier d’une prise en charge de 50% des primes d’assurances relatives aux contrats de l’assurance à l’exportation au sens de l’article 101 du code des assurances et relatives aux opérations d’exportations destinées au marché de l’Afrique subsaharienne.

“Cette mesure, qui prend fin le 31 octobre prochain, sera renouvelée pour une année et une étude est en cours pour évaluer son impact”, a-t-il indiqué, estimant que peu d’entreprises y ont adhéré en raison de la crise mondiale.

En outre, Bezzai a fait savoir que plus de 340 entreprises tunisiennes sont assurées par la COTUNACE qui offre une panoplie de produits axés sur la prévention des risques, le recouvrement et l’indemnisation.

S’exprimant à cette occasion, Mounir Mouakhar, président de la CCIT a appelé les entreprises tunisiennes à profiter des opportunités de l’ouverture des marchés européen, africain et arabe.

Il a essentiellement, mis l’accent sur l’importance du marché africain notamment après l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Il a, en outre, assuré qu’à travers son réseau de chambres de commerce, la CCIT peut faciliter aux entreprises tunisiennes l’accès au marché africain qui est très prometteur.

” L’Afrique serait le moteur de croissance mondiale dans les prochaines années “, a-t-il dit.

Par ailleurs, Mouakhar a souligné l’importance de l’assurance pour pouvoir exporter en toute sécurité.

” Aujourd’hui les risques sont de plus en plus importants et il est vivement recommandé pour l’entreprise de bien s’assurer pour être plus performante “, a-t-il soutenu mettant l’accent sur l’importance du rôle de la COTUNACE dans la sécurisation des opérations d’export.

Le séminaire, auquel ont participé des responsables d’entreprises et des représentants d’institutions bancaires, vise à approfondir l’évaluation des risques de crédit à l’exportation et à protéger les entreprises tunisiennes contre les risques de non-paiement et l’interruption de marché d’origine commerciale ou non commerciale.