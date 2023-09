Les taux d’intérêt appliqués aux crédits accordés à l’Etat, par les banques et certaines institutions financières, telle que les compagnies d’assurance, frôlent les 10%, selon les données de Tunisie clearing, une instance gouvernementale, ayant le rôle de dépositaire central des titres.

Ainsi, les crédits qui sont sous forme de bons de trésor, et dont l’échéance de remboursement est d’un an, sont accordés moyennant un taux d’intérêts oscillant entre 9,20% et 9,21%, alors que ceux ayant une échéance de 5 ans sont octroyés à un taux d’intérêt variant entre 9,84 % et 9,86%.

Le taux d’intérêt s’élève à son niveau maximum, soit un taux de 9,9%, lorsqu’il s’agit des crédits accordés sous formes de bons de trésor de long terme, d’une échéance de 10 ans, toujours selon la même source.

Tunisie clearing publie, périodiquement, en coordination avec la BCT et le ministère des Finances, le niveau des crédits accordés à l’Etat par les banques et les institutions financières, les taux d’intérêt qui leur sont appliqués et leurs échéanciers de remboursement.

Ces taux des crédits obtenus par l’Etat, auprès des banques et du système financier en Tunisie est considéré comme très élevé et contribue à alourdir la charge de remboursement des crédits internes de l’Etat, engendrant des pressions sur le budget.

En contrepartie, l’objectif est de réduire la dette en général, ce qui est confirmé par la présidence de la République, alors que l’encours des bons du Trésor à court terme s’est stabilisé dans la fourchette de 8,5 milliards de dinars, selon les données révélées, dans le cadre de l’évaluation du portefeuille des bons d’Etat, alors que les encours des obligations assimilables du Trésor, à long terme se sont stabilisés à 16 milliards de dinars.

Le suivi des taux d’intérêt des bons du Trésor a débuté fin décembre 2017, afin de permettre aux prêteurs d’évaluer l’efficacité de leur financement.

Récemment, une nouvelle formule a été adoptée pour assurer le suivi des intérêts, en intégrant des tranches de crédits nationaux émis par l’Etat à des taux d’intérêt variables, selon un communiqué récemment publié par Tunisie clearing.