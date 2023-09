Programme des rencontres du 1er tour (retour) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2024 (dames), prévues lundi et mardi :

Lundi, 25 septembre : Aller

Mozambique – Sénégal (18h00) 1-1

Mardi, 26 septembre :

Kenya – Cameroun (13h00) 0-1

Ethiopie – Burundi (13h30) 1-1

Botswana – Gabon (14h00) 4-1

Tanzanie – Côte d’Ivoire (14h00) 0-2

Ile Maurice – Guinée (15h00) 0-8

Congo – Guinée Bissau (15h30) 1-0

Libéria – Cap Vert (16h30) 0-2

Niger – Tunisie (16h30) 0-7

Togo – Djibouti (16h30) 7-0

Bénin – RD Congo (17h00) 1-2

Burkina Faso -Eswatini (17h00) 3-2

Ghana – Rwanda (17h00) 7-0

Mali – Centrafrique (17h30) 7-1

Algérie – Ouganda (19h00) 2-1

Déjà joués (Dimanche, 24 septembre) :

Dimanche, 24 septembre : Retour Aller

Soudan du Sud – (+) Egypte 0-4 0-4

(+) Namibie – Gambie 2-0 3-2

NB : les équipes précédées du signe (+) sont qualifiées pour le prochain

tour. Quant à l’Angola, la Guinée équatoriale et le Nigeria sont

directement qualifiés suite aux forfaits, respectifs, du Soudan, de la

Libye et Sao Tomé et Principe.