Après un mois de juillet classé comme le plus chaud jamais enregistré sur terre, le mois d’août a été conforme à la normale en Tunisie, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin climatologique consacré au mois d’août 2023, publié vendredi.

“En effet, la température moyenne nationale d’août a atteint 29°C, conforme à la moyenne de référence, contrairement aux années précédentes. Le mois d’août 2021 a été le plus chaud avec une anomalie de +2.5°C, tandis que celui de 2022 a été classé le 5ème le plus chaud avec une anomalie de +1,2°C”.

“Les températures moyennes variaient entre 25,7°C à thala et 33,4°C à Tozeur”.Dans la continuité du mois de juillet, les températures enregistrées au début du mois d’août ont été supérieures aux normales. Le 5 août, les températures maximales et minimales ont chuté et resté jusqu’à la fin du mois inférieures aux normales à l’exception de quelques journées chaudes.

S’agissant de la pluviométrie, le bilan total du mois était de 181,8 mm, alors que les normales pour les mêmes stations étaient 320,9 mm. Les quantités des pluies enregistrées pendant ce mois ont atteint 56,7% de la normale du mois d’août.

Dans la plupart des régions les précipitations ont été déficitaires. Quelques stations ont dépassé les moyennes et ont été excédentaires mais à des quantités faibles.