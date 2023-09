Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a souligné la nécessité d’amener les forces de l’occupation à mettre fin aux exactions ciblant au quotidien le peuple palestinien.

Ces exactions enfreignent toutes les conventions internationales et les principes des droits de l’Homme, a déclaré le ministre lors de la réunion de haut niveau du Comité spécial de liaison pour la coordination de l’assistance internationale aux Palestiniens (AHLC), tenue en marge de la 78e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, du 18 au 23 septembre à New York.

“Les références internationales pour une solution juste, durable et globale existent et sont connues de tous”, a-t-il rappelé, soulignant l’impératif d’une volonté politique pour concrétiser cette solution.

La réunion a été présidée par le ministre norvégien des Affaires étrangères.

Plus tôt, en début de semaine, Nabil Ammar a participé à la réunion de coordination des ministres arabes des Affaires étrangères, qui s’est déroulée en marge des travaux du segment de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée Générale de l’ONU.

Il a, à cette occasion, souligné l’importance d’unifier les positions arabes sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour de la session, “pour faire face aux défis actuels et émergents”.

Le ministre a appelé à intensifier les efforts en vue de “faire face aux enjeux liés à la région et trouver des solutions aux causes arabes, notamment la juste cause palestinienne”.

Il a rappelé “la position ferme et de principe de la Tunisie dans son soutien à la lutte du peuple palestinien, qui s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de notre pays aux principes du droit international, aux résolutions de légitimité internationale et aux valeurs de justice et de liberté”, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.