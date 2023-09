L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, ” Beit al-Hikma “, abritera, mardi prochain, à son siège à Carthage, la deuxième Journée d’étude “Littérature, Imagination et Histoire dans la littérature tunisienne de langue française”.

Organisée à l’initiative du Département des Lettres, la première Journée d’étude avait eu lieu au mois d’octobre 2022. Les intervenants avaient abordé les spécificités du roman tunisien dans le champ francophone, du réel et de l’imaginaire dans la littérature tunisienne francophone entre impasses et domaines du possible, ainsi que des répercussions de la révolution sur le bilinguisme en Tunisie.

” Les Littératures nationales peuvent-elles aider à penser les impasses de l’histoire ? ” sera à nouveau le thème central de ce rendez-vous littéraire de la saison 2023/2024.

Des témoignages d’auteurs tunisiens d’expression française dont Abdeljelil Karoui, Abdelaziz Kacem, Mokhtar Sahnoun, Ahmed Mahfoudh, Salah Garbi et Samir Marzouki, sont au menu de la première séance de cette deuxième Journée d’étude.

La deuxième séance prévoit des témoignages sur des auteurs tunisiens d’expression française. Les intervenants, -Ahmed Mahfoudh, Issam Maachaoui, Salah Garbi et Kamel Gaha-, s’attarderont, entre autres, sur la littérature chez les écrivains de la nouvelle génération.

Les témoignages seront autour d’auteurs comme Abdelwaheb Meddeb (1946-2014) et le mysticisme dans l’œuvre de cet écrivain franco-tunisien multidisciplinaire qui était poète, essayiste, romancier et traducteur. Le romancier Yamen Manai, auteur du roman multiprimé L’Amas Ardent, le poète Tahar Bekri et la romancière Monia Gaha seront également au cœur des interventions.

Les travaux de cette 2e Journée seront dirigées par les Professeurs Samir Marzouki et Abdeljelil Karoui. Chaque séance sera suivie de débats sachant que les travaux seront diffusés en ligne sur la page officielle, du réseau social facebook, de l’Académie.