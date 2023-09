Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, mercredi, au siège l’Organisation des Nations Unies à New York, avec le président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Abdelmadjid Tebboune.

L’entretien a eu lieu en marge des travaux de la 78ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, indique, jeudi, un communiqué du département des Affaires étrangères.

L’accent a été mis sur la volonté partagée de renforcer davantage la coopération bilatérale et les concertations sur les diverses questions régionales et internationales ainsi que sur les thèmes inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des Nations Unies.